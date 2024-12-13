Advertisement

رياضة

بعد الإصابة... هل سيُشارك مبابي في كأس "إنتركونتيننتال"؟

Lebanon 24
13-12-2024 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1292323-638697057197814245.jpg
Doc-P-1292323-638697057197814245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يغيب الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مباراة واحدة في الدوري الإسباني بسبب إصابة في الساق، ولكن المدير الفني كارلو أنشيلوتي يأمل في أن يتعافى اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال الأسبوع المقبل.
Advertisement

وقال أنشيلوتي، إن الإصابة التي يعاني منها مبابي في الفخذ الأيسر، والتي أصيب بها خلال هذا الأسبوع، ستبعده عن مواجهة رايو فايكانو التي تقام السبت بالدوري.

ولكن المدرب الإيطالي قال إن مبابي سيسافر مع زملائه إلى قطر للمشاركة في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري، حيث سيواجه الريال إما باتشوكا المكسيكي أو الأهلي المصري. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
14:00 | 2024-12-13
07:38 | 2024-12-13
05:41 | 2024-12-13
03:38 | 2024-12-13
02:22 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24