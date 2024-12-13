بعد الإصابة... هل سيُشارك مبابي في كأس "إنتركونتيننتال"؟

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يغيب الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مباراة واحدة في الدوري الإسباني بسبب إصابة في الساق، ولكن المدير الفني كارلو أنشيلوتي يأمل في أن يتعافى اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال الأسبوع المقبل.وقال أنشيلوتي، إن الإصابة التي يعاني منها مبابي في الفخذ الأيسر، والتي أصيب بها خلال هذا الأسبوع، ستبعده عن مواجهة رايو فايكانو التي تقام السبت بالدوري.ولكن المدرب الإيطالي قال إن مبابي سيسافر مع زملائه إلى قطر للمشاركة في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري، حيث سيواجه الريال إما باتشوكا المكسيكي أو الأهلي المصري. (العربية)