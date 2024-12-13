مدرب مانشستر سيتي يعلق على تعثر فريقه.. على من ألقى اللوم؟

Advertisement

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: "إن سيتي في وضع البقاء وأضاف أنه ربما يملك ثلاثة مدافعين فقط عندما يستضيف مانشستر يونايتد في مباراة قمة الأحد على ملعب الاتحاد وهي ضربة أخرى لآماله المتضائلة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتا، متابعاً "الروح المعنوية لهذا الفريق موجودة. أنا حزين من أجل اللاعبين بسبب الطريقة يلعبون بها ويقاتلون بها. ما يفعلونه أمر لا يصدق في ظل الظروف التي يتعين علينا التنافس فيها".تابع: "في ظل هذا الجدول، توجد مباريات أكثر من أي وقت مضى. لدينا إصابات أكثر من أي وقت مضى. وهذا جعلني أفكر أنه ربما في هذا الجدول تحتاج إلى فريق من 45 أو 50 لاعباً. سيكون الأمر أكثر صعوبة ماليا على النادي"، مضيفاً "لكننا سنلعب كأس العالم للأندية في الصيف. وبعد ثلاثة أسابيع سنبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز. وربما يتعين علينا أن نمتلك المزيد من العمق في الفريق".وختم غوارديولا: "المشكلة تكمن في جدول المباريات. الأمر لا يتعلق بالتدريب ولا بالاختصاصيين الطبيين أو الأطباء أو اللاعبين. هذه هي الحقيقة. إنها مجرد مشكلة واحدة. إنه جدول المباريات. والجدول عاجلا أم آجلا سيحدث لجميع الأندية". (العربية)