أموريم يكشف: لم أتفاوض مع مانشستر سيتي لخلافة "غوارديولا"

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وعند سؤاله عما إذا كان أجرى محادثات بشأن إمكانية الانضمام لمانشستر سيتي في أي وقت، قال أموريم: "لا أبداً. كان هذا هو خياري الوحيد، عندما بدأت المفاوضات مع مانشستر يونايتد، لم يكن لدي أي شك لأنه بالفعل كان لدي شيء يجول بخاطري بأن هذا قد يكون احتمالاً".وأردف: الحديث مع مانشستر سيتي أو هوغو فيانا؟ لا يوجد أي شيء حول هذا الموضوع.ختم أموريم: "لا أفكر أبداً في مثل هذه الأشياء. سنواجه منافساً رائعاً وأنا أركز أكثر على مشاكلنا، لذلك لدينا الكثير من المشاكل هنا. أفكر أكثر فيما ينبغي أن نفعله يوم الأحد، أن نفوز بالمباراة، لذلك أنا أركز حقاً على فريقي". (العربية)