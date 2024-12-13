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رياضة

أموريم يكشف: لم أتفاوض مع مانشستر سيتي لخلافة "غوارديولا"

Lebanon 24
13-12-2024 | 16:00
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كشف مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، أنه لم يتحدث مع مانشستر سيتي ليصبح خليفة بيب غوارديولا، قبل تجديد المدرب الإسباني لعقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وعند سؤاله عما إذا كان أجرى محادثات بشأن إمكانية الانضمام لمانشستر سيتي في أي وقت، قال أموريم: "لا أبداً. كان هذا هو خياري الوحيد، عندما بدأت المفاوضات مع مانشستر يونايتد، لم يكن لدي أي شك لأنه بالفعل كان لدي شيء يجول بخاطري بأن هذا قد يكون احتمالاً".
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وأردف: الحديث مع مانشستر سيتي أو هوغو فيانا؟ لا يوجد أي شيء حول هذا الموضوع.

ختم أموريم: "لا أفكر أبداً في مثل هذه الأشياء. سنواجه منافساً رائعاً وأنا أركز أكثر على مشاكلنا، لذلك لدينا الكثير من المشاكل هنا. أفكر أكثر فيما ينبغي أن نفعله يوم الأحد، أن نفوز بالمباراة، لذلك أنا أركز حقاً على فريقي". (العربية) 
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