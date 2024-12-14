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رياضة

تعرّض لموقف طريف.. شبح رونالدو يلاحق ميسي في أذربيجان (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2024 | 04:00
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أثناء وجوده في أذربيجان، تعرّض قائد إنتر ميامي الأميركي الأرجنتيني ليونيل ميسي لموقف طريف.

وحضر ميسي مؤخرا مع عدد من نجوم إنتر ميامي حدثا خيريا في باكو عاصمة أذربيجان، وتضمن الحدث فقرات غنائية وفنية، وعُرض فيلم وثائقي عن مسيرة "البرغوث".

وفي الحفل، عندما كان ميسي يوقع على الكرات والقمصان، حاول أحد المشجعين استفزاز النجم الأرجنتيني من خلال رفع قميص يحمل اسم غريمه التقليدي رونالدو.
 
 
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ولم يتم رصد رد فعل ميسي على تصرف المشجع، الذي بات معتادا من الجماهير لاستفزاز النجمين داخل الملاعب وخارجها.(روسيا اليوم)

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