تعرّض لموقف طريف.. شبح رونالدو يلاحق ميسي في أذربيجان (فيديو)

أثناء وجوده في أذربيجان، تعرّض قائد إنتر ميامي الأميركي الأرجنتيني ليونيل ميسي لموقف طريف.



وحضر ميسي مؤخرا مع عدد من نجوم إنتر ميامي حدثا خيريا في باكو عاصمة أذربيجان، وتضمن الحدث فقرات غنائية وفنية، وعُرض فيلم وثائقي عن مسيرة "البرغوث".



وفي الحفل، عندما كان ميسي يوقع على الكرات والقمصان، حاول أحد المشجعين استفزاز النجم الأرجنتيني من خلال رفع قميص يحمل اسم غريمه التقليدي رونالدو.

احد المشجعين في حدث ميسي بـ اذربيجان يرفع قميص الافضل في التاريخ كريستيانو 🇵🇹🐐 pic.twitter.com/Zrmabd251v — عالم القوت (@GOATTWORLD) December 13, 2024 Advertisement

ولم يتم رصد رد فعل ميسي على تصرف المشجع، الذي بات معتادا من الجماهير لاستفزاز النجمين داخل الملاعب وخارجها.(روسيا اليوم)



