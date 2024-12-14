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رياضة

للمرة الرابعة.. مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:00
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حصد كيليان مبابي نجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب فرنسي في موسم 2023-2024 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".
 
وتم تقديم الجائزة لمبابي من مجلة "فرانس فوتبول" إذ حصل على 56 نقطة متقدما على وليام ساليبا (51 نقطة)، ومايك ماينان حارس ميلان (24 نقطة)، وإدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد (17 نقطة).
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وصوت على الجائزة جميع لاعبي كرة القدم الفرنسيين الذين نالوها في مرحلة ما من مسيرتهم وتسلمها مبابي قبل مقابلته الأخيرة مع شبكة "كانال بلس" يوم الأحد الماضي.
 
وأعرب قائد المنتخب الفرنسي عن سعادته بالجائزة قائلا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" بأن ويليام ساليبا الذي حل خلفه بفارق خمس نقاط فقط كان يستحق أيضا الحصول على الجائزة.

تجدر الإشارة أن هذه الجائزة هي الرابعة للنجم الفرنسي في مسيرته إذ فاز بها سابقا في أعوام 2018 و2019 و2023. (روسيا اليوم) 
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