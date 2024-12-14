ليفربول ينجو من الهزيمة أمام فولهام

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واصل فريق ليفربول نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد التعادل مع ضيفه فولهام بنتيجة 2 / 2 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، السبت.وتقدم فولهام مرتين في النتيجة، حيث سجل أندرياس بيريرا الهدف الأول في الدقيقة 11.وبعدها أكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ظهيره الأيسر أندرو روبرتسون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17.وأدرك ليفربول التعادل بهدف مهاجمه الهولندي كودي غاكبو في الدقيقة 47، ولكن فولهام تقدم مجددا بهدف ثان سجله رودريغو مونيز في الدقيقة 76.وتعثر ليفربول للجولة الثانية على التوالي بعد تعادله 3/3 في المباراة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد، ليفقد أربع نقاط ثمينة ويمنح منافسيه فرصه لتقليص فارق النقاط.ولكن ليفربول بقى في قمة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أما فولهام بقى في المركز التاسع برصيد 24 نقطة. (سكاي نيوز)