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رياضة

سالم الدوسري مهدد بالغياب عن بطولة كأس الخليج

Lebanon 24
14-12-2024 | 16:00
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تحوم الشكوك حول قدرة النجم السعودي سالم الدوسري على التعافي في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26".
وتستضيف الكويت منافسات بطولة كأس الخليج في الفترة من 21 كانون الأول الجاري حتى الثالث من يناير المقبل.
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وبحسب صحيفة "الرياضية السعودية"، فقد تضاءلت فرص الدوسري في المشاركة في كأس الخليج بسبب معاناته من إصابة في الوجه تعرض لها خلال مباراة فريقه الهلال ضد الرائد السبت الماضي، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد ينتظر القرار النهائي من الجهاز الطبي لتحديد موقف الدوسري من المشاركة في البطولة. (روسيا اليوم)

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