14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن بطولة كأس الخليج
Lebanon 24
14-12-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحوم الشكوك حول قدرة النجم السعودي سالم الدوسري على التعافي في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26".
وتستضيف الكويت منافسات بطولة كأس الخليج في الفترة من 21 كانون الأول الجاري حتى الثالث من يناير المقبل.
Advertisement
وبحسب صحيفة "الرياضية السعودية"، فقد تضاءلت فرص الدوسري في المشاركة في كأس الخليج بسبب معاناته من إصابة في الوجه تعرض لها خلال مباراة فريقه الهلال ضد الرائد السبت الماضي، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد ينتظر القرار النهائي من الجهاز الطبي لتحديد موقف الدوسري من المشاركة في البطولة. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
07:52 | 2024-12-14
14/12/2024 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
00:29 | 2024-12-14
14/12/2024 12:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
05:27 | 2024-12-14
14/12/2024 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
03:22 | 2024-12-14
14/12/2024 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:30 | 2024-12-14
ليفربول ينجو من الهزيمة أمام فولهام
10:30 | 2024-12-14
في لقاء فولهام.. صلاح على موعد مع تحقيق إنجاز جديد
09:00 | 2024-12-14
أرتيتا يتحدث عن "تغيير جوهري" في قانون كرة القدم
07:00 | 2024-12-14
للمرة الرابعة.. مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي
04:00 | 2024-12-14
تعرّض لموقف طريف.. شبح رونالدو يلاحق ميسي في أذربيجان (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
"صنعت لك هدفاً ولم تحتفل معي".. صلاح يُعاتب زميله! (فيديو)
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
15/12/2024 01:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
15/12/2024 01:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
15/12/2024 01:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24