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رياضة

صلاح يسجل رقماً تاريخياً جديداً مع ليفربول

Lebanon 24
15-12-2024 | 02:00
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حقق محمد صلاح رقما تاريخيا جديدا في مسيرته مع ليفربول بعد مساهمته في خروج "الريدز" بنقطة التعادل من مباراته ضد فولهام (2-2) في الجولة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله كودي خاكبو في شباك فولهام في الدقيقة 47.
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وأرسل النجم المصري تمريرة عرضية حولها خاكبو بضربة رأس داخل المرمى.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح صنع الآن مئة هدف لصالح ليفربول في جميع المسابقات.

وأضافت أن 13 تمريرة حاسمة من أصل التمريرات المائة لصلاح، جاءت خلال منافسات الموسم الحالي، أي أكثر من أي لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بالفترة ذاتها. 
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