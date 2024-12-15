"أنا ماشي".. لاعب يهدد بالرحيل عن فريقه فمن هو؟







وقد ودع الأهلي منافسات البطولة بعد خسارته أمام منافسه باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 5-6، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة.

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🏆 • #كأس_القارات_للاندية



• 🚨⏱ نهاية الركلات الترجيح ..



[ 🇪🇬 الاهلي 0 (5 - 6) 0 باتشوكا 🇲🇽 ] pic.twitter.com/PNuK0bX1ff



— ᴀʀɢ | ᴢᴇɴᴏ (@hfc_fcb7) December 14, 2024 أثار حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي الجدل بعد مشادة كلامية مع الجمهور، عقب خسارة الفريق الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي.وقد ودع الأهلي منافسات البطولة بعد خسارته أمام منافسه باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 5-6، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة.🏆 • #كأس_القارات_للاندية• 🚨⏱ نهاية الركلات الترجيح ..[ 🇪🇬 الاهلي 0 (5 - 6) 0 باتشوكا 🇲🇽 ] pic.twitter.com/PNuK0bX1ff— ᴀʀɢ | ᴢᴇɴᴏ (@hfc_fcb7) December 14, 2024

وعقب الخسارة اشتبك الحارس محمد الشناوي قائد النادي الأهلي المصري مع مشجعين لفريقه، ووبخ عدد من المشجعين في المدرجات محمد الشناوي وقال أحدهم له "إحنا أصحاب النادي" ليرد عليه الأخير قائلا: "حقكم عليا أنا ماشي".



محمد الشناوي عقب لقاء باتشوكا لجمهور الأهلي: أنا همشي وبرافو عليكم



📺عبدالرحمن جمال ميزو pic.twitter.com/41Ou1A2ISD



— FilGoal (@FilGoal) December 14, 2024





وتوج فريق باتشوكا المكسيكي بعد فوزه على الأهلي بلقب كأس التحدي وتأهل لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل على ملعب "لوسيل" في الدوحة.