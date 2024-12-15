بعد 16 عامًا مع برشلونة.. نجم كرة القدم الإسباني يودع الملاعب

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واعتزل إنييستا (40 عاما) في تشرين الأول الماضي اللعب بعد مسيرة مظفرة شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين وبكأس العالم مرة واحدة في صفوف منتخب إسبانيا.وحظي الجمهور الذي قدر بـ45 ألف متفرج في طوكيو بفرصة أخيرة للتمتع بمهارات اللاعب الذي أحرز بطولة إسبانيا 9 مرات في صفوف برشلونة وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال 16 عاما قضاها مع الفريق الكاتالوني.ساهمت تمريرته العرضية في آواخر المباراة في تسجيل دفاع ريال مدريد خطأ في مرماه ليخرج برشلونة فائزا 2-1.وقال إنييستا، الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي الياباني لمدة خمس سنوات بعد رحيله عن برشلونة عام 2018 "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجماهير اليابانية".وأضاف "إذا عادوا إلى المنزل راضين فأنا سعيد للغاية". (العربية)