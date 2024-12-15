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رياضة

بعد تعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني.. كيف علق أنشيلوتي؟

Lebanon 24
15-12-2024 | 10:10
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أعلن المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تحسره على تعادل فريقه مع رايو فايكانو 3 - 3  بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "كنا متأخرين في النتيجة ثم تعافينا، بعد ذلك تقدمنا ثم افتقرنا إلى الحزم في منطقة جزاء الخصم، تقييم المباراة جيد، أعتقد اننا قدمنا أداءً جيداً للغاية لمدة ساعة، باستثناء الدقائق الأولى".
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أضاف "لقد لعب الفريق بشكل جيدً حتى لحظة تقدمنا 3 - 2 ، وصنعنا فرصاً كثيرة، بعد تعادل الخصم، لاحت لنا فرصة جديدة لتحقيق الفوز".

وأوضح "التعادل أمام ريال مايوركا أو لاس بالماس كان مختلف تماماً، اليوم شاهدنا فريقاً متضامناً تنافس بقوة لكنه لم يتمكن من الفوز بسبب الأخطاء، نحن على الطريق الصحيح، انتهت المباراة بالتعادل وعلينا التفكير في المباريات المقبلة. أنا راضٍ". (العربية) 
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