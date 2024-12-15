12
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا صعبًا على خيتافي
Lebanon 24
15-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل البديل ألكسندر سورلوث هدفا بضربة رأس في الدقائق الأخيرة ليقود أتلتيكو مدريد لفوز بشق الأنفس 1-صفر على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، ليحقق فريقه انتصاره 11 تواليا في كل المسابقات.
Advertisement
ويرتفع رصيد أتلتيكو إلى 38 نقطة متساويا مع برشلونة متصدر الدوري، الذي يواجه ليغانيس في وقت لاحق اليوم، ويتخطى ريال مدريد ثالث الترتيب برصيد 37 نقطة.
واضطر أتلتيكو، الذي فاز بكل مبارياته منذ أواخر تشرين ألأول الماضي، لبذل مجهود كبير للتفوق على دفاع خيتافي وجاء هدف الفوز في الدقيقة 69.
ولعب الظهير ناويل مولينا عرضية طويلة من الجانب الأيمن وصلت إلى سورلوث الخالي من الرقابة الدفاعية والذي حول الكرة برأسه إلى داخل الشباك. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
03:45 | 2024-12-15
15/12/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
04:00 | 2024-12-15
15/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
01:52 | 2024-12-15
15/12/2024 01:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
00:35 | 2024-12-16
ثاني هزيمة على التوالي.. برشلونة يسقط على ملعبه أمام ليغانيس
16:00 | 2024-12-15
إلغاء حفلة أعياد الميلاد لموظفي ليفربول.. ما السبب؟
14:00 | 2024-12-15
معلومات تكشف.. هذا هو سبب اهتمام غوارديولا ببوغبا
13:11 | 2024-12-15
منتخب لبنان لكرة القدم جدد فوزه على الكويت في الدوحة
10:10 | 2024-12-15
بعد تعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني.. كيف علق أنشيلوتي؟
08:12 | 2024-12-15
بعد 16 عامًا مع برشلونة.. نجم كرة القدم الإسباني يودع الملاعب
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 07:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 07:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 07:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24