أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا صعبًا على خيتافي

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ويرتفع رصيد أتلتيكو إلى 38 نقطة متساويا مع برشلونة متصدر الدوري، الذي يواجه ليغانيس في وقت لاحق اليوم، ويتخطى ريال مدريد ثالث الترتيب برصيد 37 نقطة.واضطر أتلتيكو، الذي فاز بكل مبارياته منذ أواخر تشرين ألأول الماضي، لبذل مجهود كبير للتفوق على دفاع خيتافي وجاء هدف الفوز في الدقيقة 69.ولعب الظهير ناويل مولينا عرضية طويلة من الجانب الأيمن وصلت إلى سورلوث الخالي من الرقابة الدفاعية والذي حول الكرة برأسه إلى داخل الشباك. (العربية)