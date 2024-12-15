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رياضة

أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا صعبًا على خيتافي

Lebanon 24
15-12-2024 | 23:00
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سجل البديل ألكسندر سورلوث هدفا بضربة رأس في الدقائق الأخيرة ليقود أتلتيكو مدريد لفوز بشق الأنفس 1-صفر على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، ليحقق فريقه انتصاره 11 تواليا في كل المسابقات.
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ويرتفع رصيد أتلتيكو إلى 38 نقطة متساويا مع برشلونة متصدر الدوري، الذي يواجه ليغانيس في وقت لاحق اليوم، ويتخطى ريال مدريد ثالث الترتيب برصيد 37 نقطة.

واضطر أتلتيكو، الذي فاز بكل مبارياته منذ أواخر تشرين ألأول الماضي، لبذل مجهود كبير للتفوق على دفاع خيتافي وجاء هدف الفوز في الدقيقة 69.

ولعب الظهير ناويل مولينا عرضية طويلة من الجانب الأيمن وصلت إلى سورلوث الخالي من الرقابة الدفاعية والذي حول الكرة برأسه إلى داخل الشباك. (العربية) 
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