17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ثاني هزيمة على التوالي.. برشلونة يسقط على ملعبه أمام ليغانيس
Lebanon 24
16-12-2024
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقط برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام ضيفه ليغانيس بهدف سجله المدافع سيرخيو غونزاليس من ضربة رأس في بداية المباراة التي أهدر فيها الفريق الكاتالوني فرصا عديدة ليتلقى ثاني هزيمة تواليا على ملعبه في المسابقة.
Advertisement
وسجل ليغانيس هدف المباراة الوحيد من ركلة ركنية بعد أربع دقائق، عندما ارتقى غونزاليس الخالي من الرقابة عاليا على القائم البعيد ليلعب ضربة رأس إلى داخل الشباك.
ورغم هيمنته على المباراة إذ تجاوزت نسبة استحواذه على الكرة 80 في المئة، لم يتمكن برشلونة من التفوق على خط دفاع ليغانيس، المؤلف من خمسة لاعبين، وأهدر العديد من الفرص.
ورغم نتائجه الرائعة في دوري الأبطال بخمسة انتصارات في ست مباريات، عانى برشلونة محليا على مدار أكثر من شهر واحد إذ حقق فوزا واحدا في آخر ست مباريات في الدوري.
ولا يزال برشلونة في الصدارة برصيد 38 نقطة، متساويا مع أتليتيكو مدريد وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ثالث الترتيب. ولفريقي العاصمة الإسبانية مباراة واحدة مؤجلة.(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
03:45 | 2024-12-15
15/12/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
04:00 | 2024-12-15
15/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
09:19 | 2024-12-15
15/12/2024 09:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2024-12-15
أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا صعبًا على خيتافي
16:00 | 2024-12-15
إلغاء حفلة أعياد الميلاد لموظفي ليفربول.. ما السبب؟
14:00 | 2024-12-15
معلومات تكشف.. هذا هو سبب اهتمام غوارديولا ببوغبا
13:11 | 2024-12-15
منتخب لبنان لكرة القدم جدد فوزه على الكويت في الدوحة
10:10 | 2024-12-15
بعد تعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني.. كيف علق أنشيلوتي؟
08:12 | 2024-12-15
بعد 16 عامًا مع برشلونة.. نجم كرة القدم الإسباني يودع الملاعب
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24