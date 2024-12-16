فيورنتينا يتعثر بعد سلسلة انتصارات مذهلة.. وبولونيا يحسم المواجهة

Advertisement

توقفت سلسلة انتصارات فيورنتينا عند ثمانية على التوالي، حيث تلقى خسارته الأولى منذ منتصف تشرين الثاني بسقوطه أمام بولونيا بهدف نظيف ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.بغياب مدربه رافاييلي بالادينو بسبب وفاة والدته روزا صباح الأحد، سقط فيورنتينا على يد الفريق الذي يشرف عليه مدربه السابق فينتشينزو إيتاليانو وتلقى الهزيمة الأولى منذ خسارته أمام أتالانتا في 15 أيلول (2-3) والثانية فقط هذا الموسم.وبفشله في التفوق على إنجاز عام 1960 حين حقق ثمانية انتصارات متتالية، تجمد رصيد "فيولا" عند 31 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف خلف إنتر حامل اللقب ومتقدماً أمام لاتسيو بفارق الأهداف أيضاً، وذلك بانتظار المواجهة المنتظرة بين الأخيرين الإثنين على الملعب الأولمبي في روما.ويملك فيورنتينا مباراة تأجلت ضد إنتر بسبب الأزمة القلبية للاعبه إدواردو بوفي الذي غادر المستشفى وزار زملاءه في مركز التمارين.وفي المقابل، رفع بولونيا، خامس الموسم الماضي بقيادة مدرب يوفنتوس الحالي تياغو موتا، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.وعلى ملعب "سان سيرو"، فشل ميلان في الوصول إلى شباك ضيفه جنوى واكتفى بالتعادل السلبي، رافعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، مقابل 16 لمنافسه الثالث عشر.سوللمرة الرابعة فقط في تاريخه بعد 1949-1950 و1950-1951 و1973-1974، خسر روما ثماني أو أكثر من مبارياته الـ16 الأولى في الدوري، وذلك بعد سقوطه أمام مضيفه كومو بهدفين سجلهما في الوقت القاتل البديل أليساندرو غابرييلوني (3+90) والأرجنتيني نيكو باس بعد تمريرة من غابرييلوني بالذات إثر هجمة مرتدة (7+90). (بي إن سبورتس)