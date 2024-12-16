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رياضة

برشلونة في أزمة بسبب إصابة لامين جمال.. وهذه مدة غيابه

Lebanon 24
16-12-2024 | 10:53
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تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بعد الكشف عن طبيعة إصابة لاعبه لامين جمال أمام ليغانيس، خلال مباراة الفريقين أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وخسر الفريق الكتالوني اللقاء بهدف نظيف، لكن خسارته تخطت الـ3 نقاط إضافة إلى فقدان يامال الذي غادر الملعب مصابا عند الدقيقة الـ17.
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واشتكى يامال من إصابة قوية في قدمه، بعد أن تعرض لتدخل عنيف في لعبة مشتركة بالشوط الأول.


وكشف نادي برشلونة عن التشخيص النهائي لإصابة لامين جمال، حيث أكد أن لاعب الفريق الأول الشاب تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن.

وكشفت الفحوصات التي أجريت له اليوم الاثنين عن إصابته بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الأولى.

وأضاف النادي في بيان رسمي: "من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

جدير بالذكر أن خسارة المباراة أمام ليغانيس جمدت رصيد برشلونة عند النقطة الـ38 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث ويمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا. 
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