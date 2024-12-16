اعتداءات وضرب وشغب.. أحداث عنيفة في مباراة لكرة القدم

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تعرض ما يزيد عن 80 مشجعا من الصفاقسي إلى اعتداءات بالعنف والضرب من قبل مشجعين لنادي سيمبا التنزاني في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1.في التفاصيل، احتسب الحكم سبع دقائق كوقت بدل ضائع وسجل سيمبا هدف الفوز (2-1) في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع مما أثار غضب منسوبي فريق الصفاقسي وتهجموا على حكم المباراة وامتد الشغب الى مدرجات الفريقين.وقرر اتحاد الكرة التونسي بعد الحصول على شهادات من مسؤولي بعثة الصفاقسي رفع تقرير رسمي إلى الاتحاد الإفريقي للعبة لإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثة.