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رياضة

اعتداءات وضرب وشغب.. أحداث عنيفة في مباراة لكرة القدم

Lebanon 24
16-12-2024 | 14:55
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تعرض ما يزيد عن 80 مشجعا من الصفاقسي إلى اعتداءات بالعنف والضرب من قبل مشجعين لنادي سيمبا التنزاني في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1.

في التفاصيل، احتسب الحكم سبع دقائق كوقت بدل ضائع وسجل سيمبا هدف الفوز (2-1) في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع مما أثار غضب منسوبي فريق الصفاقسي وتهجموا على حكم المباراة وامتد الشغب الى مدرجات الفريقين.
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وقرر اتحاد الكرة التونسي بعد الحصول على شهادات من مسؤولي بعثة الصفاقسي رفع تقرير رسمي إلى الاتحاد الإفريقي للعبة لإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثة.
 
ونقلت وسائل اعلام عن مصادر من الاتحاد التونسي لكرة القدم أن رئيس هيئة التسوية المؤقتة كمال إيدير تواصل مع مسؤولي بعثة الصفاقسي في العاصمة التنزانية دار السلام عقب الأحداث الخطيرة في مباراة سيمبا.
 

وقال مصدر باتحاد الكرة إن "الھيئة التسيرية  للجامعة التونسية لكرة القدم على اتصال ببعثة النادي الرياضي الصفاقسي في تنزانيا للاطمئنان على صحة أعضاء الوفد وستتولى رفع تقرير مفصل للاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن ما اعتبرته أحداثا خطيرة وغير مسبوقة.

المصدر: روسيا اليوم

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