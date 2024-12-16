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رياضة

حفل جوائز الكاف 2024.. من نال لقب أفضل لاعب في إفريقيا؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 15:35
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 فاز النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بالإضافة لحصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا متفوقاً على غريمه التقليدي الزمالك وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في عام 2024.
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وأقيم حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا بمدينة مراكش المغربية اليوم الإثنين.


وشهد الإعلان عن الأفضل في حفل جوائز "كاف" لعام 2024، تتويج أديمولا لوكمان بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا متفوقاً على رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا)، سيمون أدينجرا (كوت ديفوار)، سيرهو جيراسي (غينيا)، أشرف حكيمي (المغرب). وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024، ليتفوق على نادي الزمالك وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

نتائج حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2024:
توجت ضحى المدني بلقب أفضل لاعبة إفريقية شابة لعام 2024 متفوقة على المصرية حبيبة صبري لاعبة فريق مسار، والنيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو. 
لامين كامارا يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2024. 
منتخب كوت ديفوار يفوز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2024. 

النادي الأهلي أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024 متفوقاً على نادي الزمالك وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي. 

رونوين ويليامز يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2024 على حساب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي. 

رونوين ويليامز يتوج بجائزة أفضل حارس إفريقي لعام 2024 على حساب أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد ويحيى فوفانا حارس منتخب كوت ديفوار.

إيمرس فاي يتوج بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2024 على حساب سيباستيان ديسابر وهوجو بروس. 

لمياء بومهدي أفضل مدرب لفرق السيدات في أفريقيا لعام 2024 على حساب أحمد رمضان مدرب فريق مسار. 

محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر ضمن التشكيل المثالي في قارة أفريقيا لعام 2024.

هدف مابولولو يفوز بجائزة أفضل هدف لعام 2024. طالع التفاصيلالنيجيري أديمولا لوكمان لاعب نادي أتالانتا الإيطالي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024.
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