مهاجم موناكو يغيب نحو 4 أشهر عن الملاعب

أعلن مدرب فريق موناكو النمسوي أدي هوتر، الإثنين، ان الأميركي الدولي فولارين بالوغون مهاجم الفريق سيغيب عن الملاعب "لنحو أربعة أشهر" بعد إصابته في كتفه.

وأصيب بالوغون (23 عاماً) بخلع في كتفه اليسرى في الخامس من تشرين الأول الماضي في المباراة ضد رين ثم شارك في مبارتين بعدها ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وضد مرسيليا في الدوري المحلي قبل أن تتفاقم الإصابة وبالتالي لن يعود إلى الملاعب قبل منتصف نيسان المقبل.

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وقال هوتر: "سيخضع بالوغون لعملية جراحية الثلاثاء وسيغيب بسببها عن الملاعب حوالي 4 أشهر"، مشيرا إلى أنه يتعيّن عليه "ايجاد أحدهم لتسجيل الأهداف".



وتابع: "بطبيعة الحال نريد لاعباً يسجل الأهداف بغض النظر إذا كان في الـ22 أو 31 أو 35 من عمره. نحن نراقب سوق الانتقالات لنرى ما يمكن أن نفعله، ما هو الحل الأفضل".

وعندما سُئل عن إمكانية التعاقد مع مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جرمان راندال كولو مواني الذي فشل في فرض نفسه أساسياً في صفوف فريق العاصمة، قال مدرب فريق الإمارة: "قد يكون هذا الحل جيداً. ثمّة الكثير من المهاجمين في أوروبا يستطيعون مساعدتنا. أعرف كول مواني جيداً من خلال متابعته عندما كان يلعب في آينتراخت فرانكفورت حيث سجل العديد من الأهداف وكان جيد جداً، لكن من ناحية أخرى فهو ليس الأرخص في السوق".