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رياضة
قبل السفر إلى الدوحة.. عطل يضرب طائرة ريال مدريد وهذا ما حصل
Lebanon 24
17-12-2024
|
00:54
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واجهت بعثة ريال مدريد، مشكلة غير متوقعة في أثناء استعدادها للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في نهائي كأس القارات 2024 "الإنتركونتيننتال".
ويستعد الأبيض الملكي لملاقاة باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال والذي يُقام في قطر، حيث وصل الفريق المكسيكي إلى النهائي بعد الإطاحة بفريق بالميراس البرازيلي والأهلي المصري، حيث فاز على الأول بنتيجة (0-3)، بينما تجاوز الثاني بركلات الجزاء الترجيحية (6-5).
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وفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الإثنين، وقع العطل في أثناء استعدادات الطائرة للإقلاع من مدريد في الظهيرة، حيث تم اكتشاف مشكلة فنية في الطائرة. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرار بتأخير الرحلة ثلاث ساعات كاملة وتغيير الطائرة المستخدمة إلى سفر الفريق للدوحة، كما تسبب هذا الطارئ في تغيير جدول الفريق، مما أثر في توقيت مغادرته، ورغم ذلك، حافظ على خططه للتحضير للمباراة النهائية.
وسيخوض ريال مدريد تدريباته الرسمية ويجري مؤتمراته الصحفية في الملعب نفسه، الذي سيشهد أيضًا الاستعدادات النهائية للفريق المكسيكي المنافس.
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