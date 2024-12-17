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رياضة

العثور على لاعب كرة السلة الشهير ميتاً.. ما علاقة زوجته المعروفة؟

Lebanon 24
17-12-2024 | 01:45
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عثر على لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما، ميتاً في ردهة فندق وسط موسكو أمس الاثنين.
 
 
وبحسب ما أشارت اليه التقارير الأولية وفق ما نقلته قناة تلغرام 112، فإن سبب الوفاة هو الانتحار.
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وعثر بجوار جثة لاعب كرة السلة على هاتف ظهرت على شاشته رسالة من زوجته السابقة، المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا، تطلب منه الاتصال بها مرة أخرى.

وقبل أسبوع واحد فقط، انتشرت أنباء عن انفصال آنا ويانيس، بعد شهرة الثنائي كزوجين منذ أربع سنوات وظهورهما في البرامج التلفزيونية الترفيهية كنجمة بوب مثيرة ولاعب كرة سلة، لكن يبدو أن تفاصيل حياتهما كانت حقيقة درامية.

وانتشرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث فيها اللاعب عن آلامه وحتى أنه ذكر أفكارا انتحارية، واتهم سيدوكوفا بتفضيل المال على حبهما.
 
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