الجميع يترقب.. الليلة موعد الكشف عن الفائزين بجوائز "الأفضل" من "فيفا"

يترقب عشاق الكرة حول العالم حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بجوائز The Best من فيفا لعام 2024، في العاصمة القطرية الدوحة.ويقام الحفل عقب المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية فيفا قطر 2024 بين ناديي ريال مدريد وباتشوكا، والذكرى السنوية الثانية على إقامة نهائي كأس العالم، حيث سيتم الكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات وألمع المدربين والمدربات وأكثر أفراد الجمهور تميزا خلال عام 2024، بالإضافة إلى أجمل أهداف السنة، وذلك خلال حفل عشاء تستضيفه أكاديمية أسباير".وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم إقامة حفل لجوائز الأفضل هذا العام بسبب ازدحام الرزنامة، وسوف يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة إليكترونيا الليلة من الدوحة، قطر في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.يمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.فئات جوائز الفيفا الأفضل 2024:تعد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام وحارسة العام.إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، و جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق، عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب فى العالم (The Best) خلال العام الحالي 2024.وشهدت قائمة المرشحين 11 لاعبا، غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم The Best كالتالي:داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريدإيرلينغ هالاند (النرويج)، مانشستر سيتيفيديريكو فالفيردي (أوروغواي)، ريال مدريدفلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزنجود بيلينغهام (إنجلترا)، ريال مدريدكيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان / ريال مدريدلامين يامال (إسبانيا)، برشلونةليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر مياميرودري (إسبانيا)، مانشستر سيتيتوني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حاليا)فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد.وتم اختيار جميع الفائزين بالجوائز من خلال نظام تصويت متساو بين المشجعين (عبر التصويت عبر الإنترنت)، والقادة والمدربين الحاليين لجميع الفرق الوطنية للسيدات - الرجال وممثلي وسائل الإعلام.