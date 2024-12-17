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رياضة

الاتحاد الإنكليزي يقرر إيقاف نجم تشيلسي

Lebanon 24
17-12-2024 | 06:30
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أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم الثلاثاء، رسميا إيقاف الأوكراني ميخايلو مودريك نجم الفريق، بسبب إيجابية عينة المنشطات الخاصة به.
 
وأكد نادي تشيلسي في بيان رسمي عبر موقع النادي، أنه تلقى إخطارا من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، يؤكد خلاله أن عينة المنشطات التي تم أخذها من مودريك بها أحد المواد المحظورة.
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وسيتم إيقاف مودريك بشكل مؤقت عن المشاركة في المباريات مع فريق تشيلسي، إلى أن يتخذ النادي الإجراءات القانونية، ويتم اتخاذ القرار النهائي من جانب الاتحاد الإنكليزي.
 
وفي أول تعليق للاعب البالغ 23 عاما، على إيقافه عن ممارسة كرة القدم بشكل مؤقت بسبب المنشطات.

قال مودريك: "أستطيع التأكيد بأنه تم إبلاغي من الاتحاد الإنكليزي بأن العينة كانت تحتوي على مادة محظورة، هذه كانت صدمة بالنسبة لي لأنني لم أتناول أبدا أي مادة محظورة عن علم أو أتجاوز أي قانون وأنا أعمل عن كثب مع فريقي للتحقق من كيفية حدوث هذا الأمر". (روسيا اليوم) 

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