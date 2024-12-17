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رياضة
بشكلٍ مجانيّ.. هكذا تستطيعون متابعة مباراة ريال مدريد في نهائي الإنتركونتننتال
Lebanon 24
17-12-2024
|
11:58
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يترقّب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي غدًا الأربعاء على ملعب "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس الإنتركونتننتال.
ويخوض ريال مدريد نهائي البطولة مباشرة بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
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ونجح باتشوكا في إقصاء منافسه بوتافوغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالفوز بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي خلال المباراة التي أقيمت في قطر يوم الأربعاء الماضي.
وحقق الفريق المكسيكي الفوز على حساب الأهلي المصري بطل أفريقيا بضربات الترجيح بنتيجة 6-5 في نصف النهائي بعد التعادل دون أهداف يوم السبت الماضي.
وأعلنت قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة العالمية إذاعة لقاء الأهلي وباتشوكا عبر القناة المفتوحة.
وتذاع المباراة بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
وتذيع قنوات الكأس القطرية أيضًا المباراة بصوت المعلق خليل البلوشي عبر القناة الصوتية الأولى وخالد الحدي عبر القناة الصوتية الثانية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة. (ارم نيوز)
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