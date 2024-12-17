خلال مشاركته في مباراة كرة قدم.. لاعب لفظ أنفاسه الأخيرة

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توفي لاعب كرة قدم مصري أثناء مشاركته في مباراة كرة بين فريقين في محافظة القليوبية شمال القاهرة.ولفظ الشاب المصري مسعد عبد الفتاح ويعمل طبيبا بيطريا أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم على ملعب مركز شباب كوم الأطرون بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بوفاة شاب بقرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن اللاعب توفي أثناء لعبه مباراة كرة قدم بصحبة عدد من أصدقائه.وأكد شهود عيان أن اللاعب شعر بإعياء شديد خلال سير المباراة وسقط أرضا أمام الجميع، وأسرع زملاؤه إلى إسعافه أو نقله إلى المستشفى أو إلى منزله لكنه فارق الحياة.وعملت الجهات الأمنية على نقل جثمان اللاعب إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.وكشف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وليد الفرماوي أن اللاعب أصيب بإعياء شديد وتبين حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوفى في الحال. (روسيا اليوم)