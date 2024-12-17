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رياضة

فعلها البرازيلي.. فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024

Lebanon 24
17-12-2024 | 13:29
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توج البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الفيفا "ذا بيست" والذي يقام في الدوحة.
 
وجاء فوز فينيسوس بالجائزة لأول مرة في مسيرته مستحقاً بعدما توج مع ريال مدريد بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
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وبات فينيسيوس جونيور أول برازيلي يفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم منذ عام 2007 حينما توج بها ريكاردو كاكا.
 
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