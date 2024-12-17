للمرة الأولى.. أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب

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تم اختيار كارلو أنشيلوتي كأفضل مدرب للرجال في عام 2024 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.وحصد الإيطالي، الذي تفوق على منافسة شديدة من زملائه المرشحين تشابي ألونسو ولويس دي لا فوينتي وبيب جوارديولا وليونيل سكالوني، الجائزة لأول مرة بعد موسم آخر حافل بالألقاب مع ريال مدريد.وأصبح الجمع بين أنشيلوتي ولوس بلانكوس مرادفًا للألقاب، ولم يكن هناك أي تراجع في تراكم الألقاب خلال موسم 2023/24، مع تأمين ثنائية محلية أخرى حيث فازوا بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. (fifa)