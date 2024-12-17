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رياضة

التشكيل الأفضل لعام 2024.. إليكم أهم اللاعبين

Lebanon 24
17-12-2024 | 16:05
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيل يضم أفضل 11 لاعباً حول العالم، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2024.

ولم يتواجد كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، في التشكيل الأفضل لهذا العام.
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وضمّ التشكيل كلّ من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، روبن دياز، وليم صليبا.

الوسط: جود بيلينغهام، توني كروس، رودري.

الهجوم: لامين يامال، إرلينغ هالاند، فينيسيوس جونيور.
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