التشكيل الأفضل لعام 2024.. إليكم أهم اللاعبين

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيل يضم أفضل 11 لاعباً حول العالم، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2024.ولم يتواجد كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، في التشكيل الأفضل لهذا العام.: إيميليانو مارتينيز.: داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، روبن دياز، وليم صليبا.: جود بيلينغهام، توني كروس، رودري.: لامين يامال، إرلينغ هالاند، فينيسيوس جونيور.