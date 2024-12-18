أنشيلوتي يعلّق على مواجهة باتشوكا.. وفرص مشاركة مبابي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني إن فريقه تحسن كثيرا عما كان عليه قبل شهر لكن يتعين عليه الحذر من فريق باتشوكا "الجيد" في نهائي كأس القارات للأندية لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وفاز ريال مدريد في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها بكافة المسابقات منذ خسارته 2-صفر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

وتغلب باتشوكا على الأهلي المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليبلغ النهائي.



وصرّح أنشيلوتي للصحفيين قبل مواجهة باتشوكا التي ستقام على ملعب لوسيل في قطر "أعتقد أننا سنخوض هذه المباراة بشكل أفضل مما كناعليه قبل شهر. نحن متحمسون للغاية ونتطلع للتتويج بكأس القارات مجددا".