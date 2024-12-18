لمن صوت صلاح في جائزة الأفضل بالعالم؟

أدلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنكليزي، بصوته في جائزة الأفضل "ذا بيست" بحسب قواعد الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" بأصوات قادة ومدربي المنتخبات، فإن صلاح، قائد الفراعنة، قام بالتصويت لصالح فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني في المركز الأول.وحصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 في الحفل الذي أقيم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة متفوقا على جميع منافسيه خاصة الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنكليزي الذي حل ثانيا.وجاء رودري في المركز الثاني باختيارات صلاح، ثم احتل الإسباني داني كارفاخال نجم ريال مدريد المركز الثالث.هذا وغاب محمد صلاح عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، كما لم يشهد التشكيل تواجده أيضا.