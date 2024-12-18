هل تعمد مبابي مقاطعة التصويت في جوائز "ذا بيست" 2024؟

لم يظهر اسم كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وفريق ريال مدريد في كشف المشاركين في التصويت لجائزة فيفا ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

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ونشر "الفيفا" عقب حفل جوائز "ذا بيست" الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، كافة أصوات المشاركين في سباق "ذا بيست" 2024.لكن اللافت أن هناك قادة لبعض المنتخبات الوطنية، امتنعوا عن المشاركة في التصويت، دون إبداء أسباب.ومن بين هؤلاء، كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا ولاعب ريال مدريد، الذي لم يصوت في السباق، ولم يصوت أي من زملائه بدلا منه.وحل كيليان مبابي في المركز الثامن بسباق جائزة الأفضل في العالم برصيد 14 نقطة، بينما ذهبت الجائزة لزميله في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور.وشاركت فرنسا في عملية التصويت من خلال ديدييه ديشامب مدرب منتخب الديوك، ومراسل شبكة يوروبا 1 ممثلا عن وسائل الإعلام، بينما لم يصوت قائد الديوك مبابي، مما أثار التساؤلات.واختار ديشامب فينيسيوس جونيور في المركز الأول ثم مبابي، وأخيرا رودري في المركز الثالث.أما ممثل الإعلام الفرنسي فاختار الثلاثي فينيسيوس جونيور ثم رودري ثم جود بيلينغهام، بالترتيب.ولم يكن مبابي الوحيد، بل استمرت مقاطعة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، للتصويت على الجوائز الفردية في السنوات الأخيرة.وبخلاف مبابي، ناب برناردو سيلفا، زميل رونالدو في البرتغال، عن قائد الفريق، بالتصويت بدلا منه. (روسيا اليوم)