مدرب مان يونايتد يتحدث عن "مستقبل راشفورد".. ماذا قال؟





وأكد أموريم أن راشفورد، الذي أحرز 138 هدفاً في 426 مباراة مع الفريق منذ انضمامه في 2016، يعتبر من "المواهب الكبيرة" التي يحتاجها الفريق.

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وأضاف: "هو لاعب مهم، وما يحتاجه فقط هو تقديم أداء مميز، وهذا هو تركيزي الآن. أريد مساعدته". أعرب روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن سعادته باستمرار ماركوس راشفورد في صفوف الفريق، بعد تصريحات الأخير التي أبدى فيها استعداده لتحديات جديدة.وأكد أموريم أن راشفورد، الذي أحرز 138 هدفاً في 426 مباراة مع الفريق منذ انضمامه في 2016، يعتبر من "المواهب الكبيرة" التي يحتاجها الفريق.وأضاف: "هو لاعب مهم، وما يحتاجه فقط هو تقديم أداء مميز، وهذا هو تركيزي الآن. أريد مساعدته".

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه مستوى راشفورد خلال الـ18 شهراً الماضية، مما جعله يغيب عن بعض المباريات المهمة، بما في ذلك ديربي مانشستر الأخير ضد مانشستر سيتي.

رغم ذلك، أشار أموريم إلى أن راشفورد جاهز للمباراة المقبلة في كأس الرابطة، وأكد أنه لم يتحدث معه بعد بشأن مستقبله، لكنه يبقى جزءاً من خطط الفريق.



وكان ماركوس راشفورد قد اعترف في مقابلة لافتة مع الصحفي هنري وينتر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه مستعد لإنهاء علاقته التي استمرت 20 عاما مع مانشستر يونايتد. (سكاي نيوز عربية)