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رياضة

أزمة حقيقية تضرب ليفربول.. ما علاقة راتب "محمد صلاح"؟

Lebanon 24
18-12-2024 | 14:00
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دخل ليفربول الإنجليزي في أزمة حقيقية بعدما اشترط نجمه ترنت ألكسندر أرنولد الحصول على راتب زميله محمد صلاح وذلك من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران المقبل، بينما يمكنه التوقيع مع أي فريق بدءاً من الأول من كانون الثاني المقبل وسط اهتمام ريال مدريد بضمه.
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ويواجه ليفربول عدة تحديات تتعلق بتجديد 3 من نجومه الأساسيين وهم محمد صلاح وترنت ألكسندر أرنولد والقائد فيرجل فان دايك.
  
وكشفت صحيفة "الصن" أن مسؤولي ليفربول تفاجأوا بشروط أرنولد (25 عاماً) بعدما فتحوا معه ملف التجديد، إذ يرغب بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني وهو الراتب الذي يتقاضاه النجم المصري محمد صلاح، صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي.

وأوضحت أنّ "ليفربول زاد أجر الظهير الأيمن 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً ليصل إلى ربع مليون أسبوعياً، لكنه تمسك بالحصول على راتب صلاح مقابل التجديد مع النادي الذي انضم إليه طفلاً". (العربية) 
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