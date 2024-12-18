أزمة حقيقية تضرب ليفربول.. ما علاقة راتب "محمد صلاح"؟

Advertisement

ويواجه ليفربول عدة تحديات تتعلق بتجديد 3 من نجومه الأساسيين وهم محمد صلاح وترنت ألكسندر أرنولد والقائد فيرجل فان دايك.وكشفت صحيفة "الصن" أن مسؤولي ليفربول تفاجأوا بشروط أرنولد (25 عاماً) بعدما فتحوا معه ملف التجديد، إذ يرغب بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني وهو الراتب الذي يتقاضاه النجم المصري محمد صلاح، صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي.وأوضحت أنّ "ليفربول زاد أجر الظهير الأيمن 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً ليصل إلى ربع مليون أسبوعياً، لكنه تمسك بالحصول على راتب صلاح مقابل التجديد مع النادي الذي انضم إليه طفلاً". (العربية)