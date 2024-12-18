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رياضة

لاعب إسباني يؤكد: سأختفي عن الأنظار بعد "اعتزالي" كرة القدم

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:00
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إعتبر لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم والمنتخب الألماني السابق توني كروس، أنه "سيختفي عن الأنظار بعد فترة مزدحمة بالنشاط حتى بعد اعتزاله لعب كرة القدم".

وقال كروس في المدونة الصوتية "إينفاخ مال لوبين" التي يديرها مع شقيقه فيليكس: أريد فقط الحصول على بعض الراحة لنفسي، لا أرغب في الظهور العلني أو يتم نقل تصريحات على لساني في الصحف خلال الأشهر المقبلة.
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وأتبع: أي شخص يعرف سلوكي، يعلم أنني لم أتطلع أبدا لهذا، سأتوقف عن الظهور في المدونة الصوتية، وسأقلل من السفر لأنني فعلت ذلك كثيراً كلاعب، أريد حقاً أن أكون بعيداً عن الأنظار. (العربية) 
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