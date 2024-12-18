مفاجأة.. رئيس مارسيليا ينفي وجود مفاوضات مع "بول بوغبا"

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أضاف لونغوريا مبتسما "عدد الأشخاص الذين يتحدثون معي عن بول يتخطى أولئك الذين يتحدثون معي عن نتائجنا".وتابع "لكن في الوقت الحالي، لا توجد مناقشة في مرحلة متقدمة. سنعقد اجتماعا داخليا هذا الأسبوع لمناقشة أهدافنا في فترة الانتقالات. عندما يكون هناك لاعب من طراز عالمي متوفر في سوق الانتقالات، يجب علينا التحليل".وأردف "لكن لا توجد محادثة جارية ولا قرار اتُخذ. لا أقفل الباب لأنه متوفر في سوق الانتقالات. لكنها مجرد تكهنات وأحلام أكثر من كونها واقعا".وأُنهي عقد بوغبا مع يوفنتوس في أواخر تشرين الثاني، علما أنه عوقب بالإيقاف منذ أيلول 2023 بعدما جاءت نتيجة اختبار المنشطات الخاص به إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون. (العربية)