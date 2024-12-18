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رياضة

مفاجأة.. رئيس مارسيليا ينفي وجود مفاوضات مع "بول بوغبا"

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:00
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أعلن الرئيس الإسباني لنادي مارسيليا الفرنسي بابلو لونغوريا، اليوم الأربعاء، أنه لم تكن هناك "مناقشات في مرحلة متقدمة" ولا "محادثات جارية" مع بول بوغبا الذي بات من دون فريق منذ فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي.
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أضاف لونغوريا مبتسما "عدد الأشخاص الذين يتحدثون معي عن بول يتخطى أولئك الذين يتحدثون معي عن نتائجنا".

وتابع "لكن في الوقت الحالي، لا توجد مناقشة في مرحلة متقدمة. سنعقد اجتماعا داخليا هذا الأسبوع لمناقشة أهدافنا في فترة الانتقالات. عندما يكون هناك لاعب من طراز عالمي متوفر في سوق الانتقالات، يجب علينا التحليل".

وأردف "لكن لا توجد محادثة جارية ولا قرار اتُخذ. لا أقفل الباب لأنه متوفر في سوق الانتقالات. لكنها مجرد تكهنات وأحلام أكثر من كونها واقعا".

وأُنهي عقد بوغبا مع يوفنتوس في أواخر تشرين الثاني، علما أنه عوقب بالإيقاف منذ أيلول 2023 بعدما جاءت نتيجة اختبار المنشطات الخاص به إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون. (العربية) 
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