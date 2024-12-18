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رياضة
ليفربول يتخطى ساوثهامبتون ونيوكاسل يكتسح برنتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة
Lebanon 24
18-12-2024
|
23:30
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واصل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه وبلغ نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم بفوزه مضيفه على ساوثهامبتون 2-1 الأربعاء في ربع النهائي.
افتتح داروين نونيس التسجيل بعدما تقدّم الظهير ترنت ألكسندر-ارنولد إلى قبل منتصف الملعب ولعب عرضية طويلة أخطأ الدفاع في تشتيتها ووصلت إلى الدولي الأوروغوياني الذي انفرد، حضّر الكرة وسددها في شباك الحارس أليكس ماكارثي (24).
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وأضاف هارفي إليوت الثاني إثر تمريرة من الهولندي كودي خاكبو سددها قوية بيمناه من داخل المنطقة على يمين الحارس ماكارثي (32).
وقلّص كاميرون أرتشر الفارق بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى وتسديدة جميلة إلى يمين الحارس الأيرلندي الشمالي كاومهين كيليهير (59).
وتأهل نيوكاسل إلى الدور عينه بتغلبه على برنتفورد بثلاثية الإيطالي ساندرو تونالي (9 و43) والسويسري فابيان شار (69) مقابل هدف للكونغولي الديموقراطي يوان ويسا (90+1). (بي إن سبورتس)
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