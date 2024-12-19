صدفة غريبة لمبابي ضد باتشوكا في قطر

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سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على مصادفة غريبة ومذهلة لكيليان مبابي، خلال انتصار فريقه ريال مدريد بنتيجة (3-0) في مواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، بنهائي كأس الانتركونتننتال "كأس القارات للأندية"، في استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.وقالت صحيفة "ماركا": "كانت الساعة 18:37 مساء بتوقيت إسبانيا عندما سجل كيليان مبابي الهدف الأول في نهائي كأس الإنتركونتيننتال الذي توج به ريال مدريد. البداية نحو تحقيق اللقب العالمي".وأضافت الصحيفة: "المثير للاهتمام أن هذا الهدف جاء في نفس التوقيت بالضبط (18:37 بتوقيت إسبانيا) ونفس اليوم (18 كانون الثاني) الذي شهد الهدف الثالث لمبابي في نهائي كأس العالم قبل عامين، والذي أدى إلى التمديد وركلات الترجيح التي انتهت بخسارة فرنسا. الهدف جاء في الدقيقة 118 من الوقت الإضافي وكان بمثابة التعادل المنقذ (في ذلك الوقت) للمنتخب الفرنسي وسجل من ركلة جزاء".ذلك الحدث كان قبل عامين، بالطبع كان ذلك في نفس الملعب (لوسيل)، ونفس المدينة (الدوحة)، ونفس البلد (قطر).واختتمت الصحيفة: "مصادفة مذهلة ولكن بنهاية مختلفة: في ذلك اليوم خسر كيليان النهائي، أما اليوم فقد فاز بسهولة ضد باتشوكا المكسيكي". (كووورة)