Advertisement

رياضة

صدفة غريبة لمبابي ضد باتشوكا في قطر

Lebanon 24
19-12-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1294736-638701845760329642.jpg
Doc-P-1294736-638701845760329642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على مصادفة غريبة ومذهلة لكيليان مبابي، خلال انتصار فريقه ريال مدريد بنتيجة (3-0) في مواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، بنهائي كأس الانتركونتننتال "كأس القارات للأندية"، في استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.
Advertisement


وقالت صحيفة "ماركا": "كانت الساعة 18:37 مساء بتوقيت إسبانيا عندما سجل كيليان مبابي الهدف الأول في نهائي كأس الإنتركونتيننتال الذي توج به ريال مدريد. البداية نحو تحقيق اللقب العالمي".

وأضافت الصحيفة: "المثير للاهتمام أن هذا الهدف جاء في نفس التوقيت بالضبط (18:37 بتوقيت إسبانيا) ونفس اليوم (18 كانون الثاني) الذي شهد الهدف الثالث لمبابي في نهائي كأس العالم قبل عامين، والذي أدى إلى التمديد وركلات الترجيح التي انتهت بخسارة فرنسا. الهدف جاء في الدقيقة 118 من الوقت الإضافي وكان بمثابة التعادل المنقذ (في ذلك الوقت) للمنتخب الفرنسي وسجل من ركلة جزاء".


ذلك الحدث كان قبل عامين، بالطبع كان ذلك في نفس الملعب (لوسيل)، ونفس المدينة (الدوحة)، ونفس البلد (قطر).

واختتمت الصحيفة: "مصادفة مذهلة ولكن بنهاية مختلفة: في ذلك اليوم خسر كيليان النهائي، أما اليوم فقد فاز بسهولة ضد باتشوكا المكسيكي". (كووورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:32 | 2024-12-19
00:36 | 2024-12-19
00:00 | 2024-12-19
23:30 | 2024-12-18
23:00 | 2024-12-18
17:41 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24