20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بطولة خليجية قد تستضيفها السعودية قبل كأس آسيا
Lebanon 24
19-12-2024
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس الخليج 27، وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا من قبل اتحاد كأس الخليج العربي.
في هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "على حساب ما وصلنا، الأقرب لاستضافة بطولة كأس الخليج 27 والتي ستقام عام 2026 سيتم تنظيمها في السعودية بالرياض، بطلب من المملكة العربية السعودية لتكون بروفة مصغرة قبل انطلاق كأس آسيا 2027".
Advertisement
وتقام النسخة المقبلة من كأس آسيا في السعودية، خلال الفترة بين 15 كانون الثاني و8 شباط 2027.
ويستعد "الأخضر" حاليًا للمشاركة في بطولة خليجي 26 التي ستقام في الكويت، حيث يُقيم معسكرًا في العاصمة الرياض. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
16:27 | 2024-12-18
18/12/2024 04:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
04:51 | 2024-12-18
18/12/2024 04:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نهر الأولي في صيدا.. إقرأوا ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن نهر الأولي في صيدا.. إقرأوا ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي
15:00 | 2024-12-18
18/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ قويّ تسبّب بحالة من الهلع... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
دويّ قويّ تسبّب بحالة من الهلع... ما الذي حصل؟
07:49 | 2024-12-18
18/12/2024 07:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
12:50 | 2024-12-18
18/12/2024 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:40 | 2024-12-19
أرتيتا: لاعب آرسنال عاد لأفضل مستوياته
00:36 | 2024-12-19
استدعت تدخلا سريعا.. إصابة خطيرة لدوناروما في وجهه (صورة)
00:30 | 2024-12-19
صدفة غريبة لمبابي ضد باتشوكا في قطر
00:00 | 2024-12-19
هاتريك جيسوس يمنح آرسنال بطاقة نصف نهائي كأس الرابطة
23:30 | 2024-12-18
ليفربول يتخطى ساوثهامبتون ونيوكاسل يكتسح برنتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة
23:00 | 2024-12-18
مفاجأة.. رئيس مارسيليا ينفي وجود مفاوضات مع "بول بوغبا"
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
19/12/2024 11:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
19/12/2024 11:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
19/12/2024 11:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24