بطولة خليجية قد تستضيفها السعودية قبل كأس آسيا

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كشفت تقارير إعلامية عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس الخليج 27، وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا من قبل اتحاد كأس الخليج العربي.في هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "على حساب ما وصلنا، الأقرب لاستضافة بطولة كأس الخليج 27 والتي ستقام عام 2026 سيتم تنظيمها في السعودية بالرياض، بطلب من المملكة العربية السعودية لتكون بروفة مصغرة قبل انطلاق كأس آسيا 2027".وتقام النسخة المقبلة من كأس آسيا في السعودية، خلال الفترة بين 15 كانون الثاني و8 شباط 2027.ويستعد "الأخضر" حاليًا للمشاركة في بطولة خليجي 26 التي ستقام في الكويت، حيث يُقيم معسكرًا في العاصمة الرياض. (ارم نيوز)