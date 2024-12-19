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رياضة
أرتيتا: لاعب آرسنال عاد لأفضل مستوياته
Lebanon 24
19-12-2024
|
03:40
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قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، إن مهاجمه جابرييل جيسوس عاد لأفضل مستوياته، وذلك بعدما سجل البرازيلي (هاتريك) في 27 دقيقة، ليقود الجانرز إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أمس الأربعاء، على حساب كريستال بالاس (3-2).
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وأضاف أرتيتا: "أنا سعيد للغاية لأجله.. مر بفترة طويلة لم يسجل فيها أي هدف، واليوم، أحرز 3 أهداف... الأهداف الثلاث المتنوعة التي سجلها، والعديد من الأفعال التي شارك بها، أظهرت أنه حاد جدا".
وتابع: "هذا شيء عظيم بالنسبة له وللفريق، لأنه يمكننا الاعتماد على لاعب لديه مثل هذه الجودة.. جابرييل في هذا المستوى إضافة كبيرة لنا.. إنها رسالة كبيرة للفريق، بأن جابرييل عاد لأفضل مستوياته.. الأمر متعلق حاليا بالاستمرارية".
وأردف: "هذه اللحظة من التألق ستمنحه ثقة كبيرة، والآن علينا استغلالها، ومنحه المزيد من المباريات والفرص.. عندما يكون لاعب في هذه اللحظة، من المهم أن يستمر". (كووورة)
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