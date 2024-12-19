بشأن عرض بوكا جونيورز.. راموس يحسم موقفه

حسم سيرخيو راموس نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق موقفه من الانتقال لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال الميركاتو الشتوي في كانون الثاني المقبل.

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وأوضحت "TYC" الأرجنتينية أن راموس قرر عدم الانضمام لصفوف بوكا جونيورز رغم الأنباء التي أشارت إلى اتفاق وشيك بين الطرفين مؤخرا.وأفاد التقرير أن راموس رفض أيضا عرضا من كورينثيانز البرازيلي، ولم يوافق على عرض بوكا رغم إغراء خوض غمار مونديال الأندية، والعمل مع مدرب الفريق وزميله السابق في ريال مدريد فرناندو جاجو.يذكر أن راموس رحل عن ريال مدريد في صيف 2021، في صفقة انتقال حر صوب باريس سان جيرمان، ومنه انتقل إلى إشبيلية ناديه الأم، قبل أن يصبح بلا ناد منذ بداية الموسم الحالي. (روسيا اليوم)