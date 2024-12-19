فينيسيوس عن الكرة الذهبية: لن تغيروا ما أؤمن به

استعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خسارته المؤلمة لسباق الفوز بالكرة الذهبية في تشرين الأول الماضي، وذلك عقب الانتصار بنتيجة (3-0) في مواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء أمس الأربعاء، بنهائي كأس الإنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية"، في استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

Advertisement

وقال فينيسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد كان أسبوعًا جميلًا جدًا ومهمًا بالنسبة لي ولكل اللاعبين الذين لعبوا معي منذ طفولتي. أشكر ريال مدريد على كل ما فعلوه من أجلي، فهم يساعدونني يوميًا على تحقيق أشياء عظيمة للفريق. آمل أن نواصل ذلك لفترة طويلة".



وأضاف: "ريال مدريد دائمًا يريد أن يكون في القمة. الكأس التي فزنا بها ليست مجرد لقب عادي. لقد توجنا كأفضل نادٍ في العالم. وآمل أن أحقق المزيد من الانتصارات مع هذا القميص".

وحول خسارته للكرة الذهبية لصالح نجم السيتي رودري، علق: "أعيش كل يوم بسلام. لقد وصلت إلى ريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، ولم أنحنِ أبدًا، بل كنت دائمًا أعمل بجد".



واختتم: "الأشخاص الذين لم يصوتوا لي لن يغيروا ما أؤمن به أو ما يقوله زملائي كل يوم. أنا هنا لأعمل من أجلهم". (كووورة)