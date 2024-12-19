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رياضة

لمدة 3 سنوات.. نادي شهير يفرض حظر دخول الملاعب على مشجع لهذا السبب

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:42
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فرض نادي يونيون برلين حظراً على دخول الملاعب على مستوى البلاد لمدة 3 سنوات على المشجع المشتبه في أنه ألقى قداحة أصابت باتريك درويس، حارس مرمى فريق بوخوم، خلال مباراة الفريقين بالدوري الألماني لكرة القدم.
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وأعلن كريستيان أربيت المتحدث باسم يونيون برلين عن العقوبة، حيث قال إن "الإجراءات الجنائية جارية أيضاً".

أوضح أربيت:"لقد تفاعلنا بسرعة كبيرة. نجحنا في تحديد هوية الجاني. وقمنا بتسليمه للشرطة. وتم توجيه الاتهامات إليه"، مضيفاً: "لقد فرضنا أطول حظر على دخول الملاعب على مستوى البلاد يمكن أن يفرضه أي ناد. هناك تهمتان معلقتان. لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به في الوقت الحالي".

وتعرض درويس لإصابة في رأسه بسبب قداحة ألقيت عليه من جانب مشجع يونيون برلين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر لقاء الفريقين الذي جرى يوم السبت، ولم يتمكن من استكمال المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1 بعد توقف دام 25 دقيقة.

واحتج فريق بوخوم، متذيل ترتيب الدوري على احتساب نتيجة المباراة بالتعادل، لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم، لأنه لم يكن لديه القدرة على استبدال درويس عقب إصابته، واضطر للاستعانة بأحد لاعبيه لحراسة عرين الفريق. (العربية) 

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