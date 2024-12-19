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رياضة

رسمياً.. السعودية في الكأس الذهبية 2025 و2027

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:20
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تم الإعلان، اليوم الخميس، عن دعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة كضيف ببطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) لنسختي 2025 و2027.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، في 14 ملعبا بـ11 منطقة بكل من الولايات المتحدة وكندا، خلال الفترة من 14 حزيران حتى 6 تموزالمقبلين، بمشاركة 16 منتخبا. (سكاي نيوز) 
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