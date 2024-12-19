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رياضة

الزمالك يُهدر فرصة الانفراد بالصدارة بتعادل مخيب مع "سيراميكا كليوباترا"

Lebanon 24
19-12-2024 | 16:10
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أضاع الزمالك فرصة الانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز بعد تعادله 1-1 مع سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس، في إطار الجولة الخامسة.

وجاءت المبادرة من جانب سيراميكا، الذي افتتح التسجيل عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 13، بعدما تابع تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى، ليضع الكرة داخل الشباك
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ولم يهنأ سيراميكا بتقدمه طويلا، بعدما أدرك الزمالك التعادل بهدف عكسي سجله محمد عادل، لاعب الضيوف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

بهذه النتيجة، بقي الزمالك، في المركز الثاني بعشر نقاط، بفارق نقطة خلف المصري، الذي بقي في الصدارة، في المقابل ارتفع رصيد سيراميكا، إلى ثماني نقاط في المركز الرابع مؤقتاً. (العربية) 
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