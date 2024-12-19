الزمالك يُهدر فرصة الانفراد بالصدارة بتعادل مخيب مع "سيراميكا كليوباترا"

Advertisement

وجاءت المبادرة من جانب سيراميكا، الذي افتتح التسجيل عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 13، بعدما تابع تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى، ليضع الكرة داخل الشباكولم يهنأ سيراميكا بتقدمه طويلا، بعدما أدرك الزمالك التعادل بهدف عكسي سجله محمد عادل، لاعب الضيوف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.بهذه النتيجة، بقي الزمالك، في المركز الثاني بعشر نقاط، بفارق نقطة خلف المصري، الذي بقي في الصدارة، في المقابل ارتفع رصيد سيراميكا، إلى ثماني نقاط في المركز الرابع مؤقتاً. (العربية)