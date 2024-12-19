ريال بيتيس يتأهل إلى الملحق

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ضمن ريال بيتيس الإسباني تأهله للملحق المؤهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بفوزه على ضيفه هلسنكي بهدف دون رد.الأميركي جوني كاردوسو استغل تمريرة خاطئة لحارس الفريق الفنلندي ليمنح التقدم للفريق الأندلسي بهدف في الدقيقة السابعة والعشرين.والتحق سيركل بروج بركب المتأهلين مباشرة إلى ثمن النهائي بعد تعادله مع إسطنبول باشاكشهير بهدف لمثله.كما تأهل ديورغردن السويدي مباشرة إلى دور الستة عشر بفوزه على ضيفه المتأهل أيضاً ليغيا وارسو البولندي بثلاثة أهداف مقابل واحد.وبلغ أبويل نيقوسيا القبرصي ملحق التأهل لدور الستة عشر بعد تعادله بهدف لمثله مع ضيفه أستانا الكازخي الذي ودع البطولة.هذا وبلغ رابيد فيينا النمساوي دور الستة عشر بشكل مباشر بعد أن ضرب ضيفه كوبنهاغن بثلاثية نظيفة.وتأهل لوغانو مباشرة لثمن النهائي بتعادله مع ضيفه بافوس بهدفين لمثلهما.كما تأهل باناثينايكوس اليوناني إلى الملحق المؤهل لثمن النهائي بفوزه على ضيفه دينامو مينسك البيلاروسي برباعية دون رد. (بي إن سبورتس)