Advertisement

رياضة

ريال بيتيس يتأهل إلى الملحق

Lebanon 24
19-12-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1295167-638702685508376151.png
Doc-P-1295167-638702685508376151.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضمن ريال بيتيس الإسباني تأهله للملحق المؤهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بفوزه على ضيفه هلسنكي بهدف دون رد.
الأميركي جوني كاردوسو استغل تمريرة خاطئة لحارس الفريق الفنلندي ليمنح التقدم للفريق الأندلسي بهدف في الدقيقة السابعة والعشرين.
Advertisement

والتحق سيركل بروج بركب المتأهلين مباشرة إلى ثمن النهائي بعد تعادله مع إسطنبول باشاكشهير بهدف لمثله.

كما تأهل ديورغردن السويدي مباشرة إلى دور الستة عشر بفوزه على ضيفه المتأهل أيضاً ليغيا وارسو البولندي بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وبلغ أبويل نيقوسيا  القبرصي ملحق التأهل لدور الستة عشر بعد تعادله بهدف لمثله مع ضيفه أستانا الكازخي الذي ودع البطولة.  

هذا وبلغ رابيد فيينا  النمساوي دور الستة عشر بشكل مباشر بعد أن ضرب ضيفه كوبنهاغن بثلاثية نظيفة.

وتأهل لوغانو مباشرة لثمن النهائي بتعادله مع ضيفه بافوس بهدفين لمثلهما.

كما تأهل باناثينايكوس اليوناني إلى الملحق المؤهل لثمن النهائي بفوزه على ضيفه دينامو مينسك البيلاروسي برباعية دون رد. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-12-20
02:00 | 2024-12-20
01:00 | 2024-12-20
00:30 | 2024-12-20
00:00 | 2024-12-20
16:10 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24