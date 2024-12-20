Advertisement

رياضة

تشلسي يحلق في دوري المؤتمر.. هاتريك تاريخي لغويو

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1295170-638702692310718812.png
Doc-P-1295170-638702692310718812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل تشلسي عروضه القوية في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما حقق العلامة الكاملة.

وانتصر تشلسي الإنكليزي على ضيفه شامروك الإيرلندي 5-1 يوم الخميس في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.
Advertisement

وحقق تشلسي انتصاره السادس توالياً في البطولة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.

وخطف الإسباني الواعد مارك غويو (18 عاماً) الأضواء بعدما سجّل أول هاتريك في مسيرته الاحترافية مع الأندية في الدقائق (22 و34 و45+3).

وتكفل الإستوني بووم بهدف الضيوف فيما سجّل هال هدفاً لتشلسي (40) وكذلك فعل الإسباني كوكوريلا (58) لتنتهي المباراة بانتصار كبير آخر للبلوز. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-12-20
02:00 | 2024-12-20
01:00 | 2024-12-20
00:30 | 2024-12-20
23:30 | 2024-12-19
16:10 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24