تشلسي يحلق في دوري المؤتمر.. هاتريك تاريخي لغويو

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واصل تشلسي عروضه القوية في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما حقق العلامة الكاملة.وانتصر تشلسي الإنكليزي على ضيفه شامروك الإيرلندي 5-1 يوم الخميس في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.وحقق تشلسي انتصاره السادس توالياً في البطولة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.وخطف الإسباني الواعد مارك غويو (18 عاماً) الأضواء بعدما سجّل أول هاتريك في مسيرته الاحترافية مع الأندية في الدقائق (22 و34 و45+3).وتكفل الإستوني بووم بهدف الضيوف فيما سجّل هال هدفاً لتشلسي (40) وكذلك فعل الإسباني كوكوريلا (58) لتنتهي المباراة بانتصار كبير آخر للبلوز. (بي إن سبورتس)