توتنهام يقصي يونايتد.. مهرجان أهداف في ربع نهائي الكأس

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نجح توتنهام في وضع حدٍّ لنتائج مانشستر يونايتد الإيجابية عندما أخرجه من ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.وفاز توتنهام على ضيفه مانشستر يونايتد 4-3 يوم الخميس ليتأهل إلى نصف نهائي المسابقة.ومنح سولانكي التقدم لصالح توتنهام (15) ليحافظ عليه الفريق اللندني حتى نهاية الشوط الأول.وباغت توتنهام الضيوف مع انطلاقة الشوط الثاني بهدف للسويدي كولوسيفسكي (46) قبل أن يضيف سولانكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه (54).ووضع البديل الهولندي زيركزي بصمته بهدف تذليل الفارق (63) وكذلك فعل البديل الآخر الإيفواري ديالو (70).وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة حقيقة بعد هدف لتوتنهام حمل توقيع الكوري الجنوبي سون (88) وسط اعتراضات حارس مانشستر يونايتد وآخر للبديل الإيرلندي الشمالي إيفانس 90+4 الذي منح يونايتد الهدف الثالث. (بي إن سبورتس)