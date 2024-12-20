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رياضة

جوائز فردية مغرية في خليجي 26.. المنافسة تشتعل قبل البداية

Lebanon 24
20-12-2024 | 01:00
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أشار موقع "winwin" الرياضي، إلى أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قرر رفع قيمة الجوائز الفردية في النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج التي ستقام في الكويت "خليجي 26"، اعتباراً من بعد غدٍ السبت، وتستمر حتى الثالث من كانون الثاني المقبل.
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وحسب المعلومات، فإن قيمة الجوائز الفردية الثلاثة "أفضل لاعب"، و"أفضل حارس مرمى"، و"هدّاف البطولة"، ستبلغ 100 ألف ريال قطري لكل جائزة.

وحسب اتحاد كأس الخليج العربي، فإن عملية اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس تخضع لعمل تقييمي من قبل لجنة فنية متخصصة وفق معاير محددة، إلى جانب الاستعانة بالأرقام الإحصائية الرسمية الصادرة عن جهة متخصصة أيضًا، ومعتمدة من اتحاد كأس الخليج العربي، فيما ينال جائزة الهداف، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال المنافسات، وفق أسس معينة للمفاضلة بين اللاعبين في حال التساوي بعدد الأهداف المسجلة.

ويأتي رفع قيمة الجوائز الفردية، لحث النجوم في المنتخبات الخليجية على تقديم أفضل مستوى ممكن، خلال البطولة التي تعج بالنجوم خصوصاً في ظل مشاركة كل المنتخبات بفرقها الأولى، على العكس من سابق النسخ التي كانت تشهد مشاركة بعض المنتخبات بفرق رديفة وفرق من سن دون 23 عامًا.
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