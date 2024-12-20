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رياضة
أزمة جديدة في الأهلي المصري بسبب تجديد عقود اللاعبين
Lebanon 24
20-12-2024
|
03:00
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شهدت أروقة الأهلي المصري أزمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب رفض أحد أبرز نجوم الفريق تجديد عقده.
تنتهي عقود عدة لاعبين في الفريق بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق، بالإضافة إلى زملائه حمزة علاء حارس المرمى، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ثنائي الدفاع، بالإضافة إلى بيرسي تاو الجنوب أفريقي وعلي معلول التونسي.
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تسبب رفض بعض هؤلاء اللاعبين لتجديد عقودهم في توتر الأجواء داخل النادي، مما يضع إدارة الأهلي أمام تحدٍ كبير للحفاظ على استقرار الفريق.
وفتح محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي ملف التجديد بشكل مبكر من أجل وضع النقاط فوق الحروف.
ويعد أكرم توفيق نجم الأهلي أحد هؤلاء اللاعبين الذي تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الحالي ولكنه أبدى بشكل تام رفضه التجديد.
وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" إن أكرم تلقى عرضًا من إدارة النادي بتجديد عقده مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين جنيه مصري.
وأوضح أن أكرم يرغب في تقاضي راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه بجانب توقيع عقد لمدة 3 مواسم وليست خمسة.
وأضاف المصدر:" إدارة الأهلي رفضت المبلغ الذي يرغب به أكرم توفيق في الفترة المقبلة وانتهت الجلسة دون الوصول إلى أي حل". (ارم نيوز)
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