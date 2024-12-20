نجوم فن وكرة: مشاهير تورطوا بحوادث دهس في 2024.. فمن هم؟





وقد تعرض الفنان المصري عباس أبو الحسن إلى واحدة من هذه الحوادث الصعبة، حيث دهس سيدتين بمنطقة الشيخ زايد أمام أحد المولات الشهيرة بشهر أيار الماضي. وبعد نقل السيدتين إلى المستشفى، توفيت إحداهما متأثرة بجراحها تاركة خلفها 3 أطفال، ليزداد موقف الفنان صعوبة بعد إحالة القضية إلى المحكمة.

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كما تعرض أبو الحسن لإصابة أثناء محاولته انتشال السيدتين من أسفل عجلات سيارته، حيث أصيب بقطع بأحد أوتار الساق، ما استوجب خضوعه لجراحة عاجلة.



إلى أن تم التصالح بين الفنان أبو الحسن وأسرة الضحيتين للتنازل أمام المحكمة وإسدال الستار على القضية.





أيضاً تعرض مؤدي المهرجانات عصام صاصا لحادث مماثل، حيث صدم رجلاً بسيارته على الطريق الدائري ما تسبب في وفاة الرجل في الحال، وبعد ضبطه وإخضاعه لتحليل مخدرات، تم إخلاء سبيله بكفالة مادية، حيث سافر بعدها صاصا إلى دبي.



وتبين من نتائج تحليل المخدرات ثبوت تعاطي مغني المهرجانات للممنوعات، بينما عرض التفاوض والتصالح مع أسرة ضحيته لضمان نجاته من المحاكمة قبل رجوعه إلى مصر، واضطر بعد 3 أشهر إلى إعلانه الرجوع إلى أرض الوطن وتسليم نفسه. وبعد تصالحه مع أسرة الضحية، اتهم عصام صاصا وشقيقه بتهم تعاطي المخدرات والتزوير لتستمر فصول الأزمة لفترة أطول مما توقع.





أما الفنان أحمد رزق، فتعرض لأزمة مماثلة، بعد أن قام نجله بالاصطدام مع دراجة عامل توصيل داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، حيث تم نقل عامل التوصيل الشاب في حالة حرجة إلى مستشفى الشيخ زايد ليخضع للعلاج، لكن عامل التوصيل لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، واتهام أسرة الضحية للفنان أحمد رزق بتجاهل نجلهم وعدم تحمله مصاريف العلاج بالمستشفى، ما سبب أزمة كادت تؤثر على سمعة رزق وأسرته، إلا أن التصالح كان سيد الموقف في النهاية بعد تراضي الطرفين على دفع دية القتيل.



شهد عام 2024، عددا لا يستهان به من حوادث السير والدهس التي كان أبطالها نجوم الغناء والفن والكرة وعددا من المشاهير في مصر.وقد تعرض الفنان المصري عباس أبو الحسن إلى واحدة من هذه الحوادث الصعبة، حيث دهس سيدتين بمنطقة الشيخ زايد أمام أحد المولات الشهيرة بشهر أيار الماضي. وبعد نقل السيدتين إلى المستشفى، توفيت إحداهما متأثرة بجراحها تاركة خلفها 3 أطفال، ليزداد موقف الفنان صعوبة بعد إحالة القضية إلى المحكمة.كما تعرض أبو الحسن لإصابة أثناء محاولته انتشال السيدتين من أسفل عجلات سيارته، حيث أصيب بقطع بأحد أوتار الساق، ما استوجب خضوعه لجراحة عاجلة.إلى أن تم التصالح بين الفنان أبو الحسن وأسرة الضحيتين للتنازل أمام المحكمة وإسدال الستار على القضية.أيضاً تعرض مؤدي المهرجانات عصام صاصا لحادث مماثل، حيث صدم رجلاً بسيارته على الطريق الدائري ما تسبب في وفاة الرجل في الحال، وبعد ضبطه وإخضاعه لتحليل مخدرات، تم إخلاء سبيله بكفالة مادية، حيث سافر بعدها صاصا إلى دبي.وتبين من نتائج تحليل المخدرات ثبوت تعاطي مغني المهرجانات للممنوعات، بينما عرض التفاوض والتصالح مع أسرة ضحيته لضمان نجاته من المحاكمة قبل رجوعه إلى مصر، واضطر بعد 3 أشهر إلى إعلانه الرجوع إلى أرض الوطن وتسليم نفسه. وبعد تصالحه مع أسرة الضحية، اتهم عصام صاصا وشقيقه بتهم تعاطي المخدرات والتزوير لتستمر فصول الأزمة لفترة أطول مما توقع.أما الفنان أحمد رزق، فتعرض لأزمة مماثلة، بعد أن قام نجله بالاصطدام مع دراجة عامل توصيل داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، حيث تم نقل عامل التوصيل الشاب في حالة حرجة إلى مستشفى الشيخ زايد ليخضع للعلاج، لكن عامل التوصيل لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، واتهام أسرة الضحية للفنان أحمد رزق بتجاهل نجلهم وعدم تحمله مصاريف العلاج بالمستشفى، ما سبب أزمة كادت تؤثر على سمعة رزق وأسرته، إلا أن التصالح كان سيد الموقف في النهاية بعد تراضي الطرفين على دفع دية القتيل.

كذلك، تسبب لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح في حادث بشع، حيث كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وصدم أمين شرطة على الطريق الساحلي ناحية مدينة العلمين شهر أغسطس الماضي، ما تسبب في مقتل الرجل وتحوله إلى أشلاء متناثرة في الحال.



وبعد ضبط اللاعب وإخضاعه لتحليل المخدرات، خرجت نتائج التحاليل لتؤكد أنه يتعاطى بعض الممنوعات، كما زادت حدة الأزمة برفض أسرة المجني عليه التصالح مع اللاعب بسبب ما نتج عن الحادث من تحول الرجل إلى أشلاء، ثم تم توجيه تهم القتل الخطأ وتعاطي المخدرات إلى اللاعب، وإحالة قضيته إلى المحكمة، إلا أنه استطاع بعد عدة أشهر من الحصول على تنازل من أسرة الضحية بعد دفع مبلغ كبير لهم كدية عن القتيل، وأصدرت المحكمة حكمها في شهر نوفمبر الماضي على اللاعب بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.





كما شهدت منطقة الشيخ زايد حادثا آخر، بطله نجل زوجة الشيف الشربيني الشهير، حيث صدم دراجة عامل توصيل شاب بسيارته الفارهة التي كان يقودها بسرعة كبيرة، ليسقط عامل التوصيل قتيلا في الحال، قبل أن يهرب نجل زوجة الشيف من مكان الحادث.





أما المطرب أحمد جمال، فتعرض لموقف كاد يفقده توازنه، حيث فوجئ برجل مسن يرتدي جلبابا يمر من أمامه على طريق الفيوم السريع، مؤكدا أنه نجح في تفادي الرجل، إلا أن المسن سقط أرضا، في نفس لحظة عبور سيارة أخرى قادمة من الخلف، والتي لم يتمكن سائقها من التوقف، ومرت سيارته فوق جسد المسن ودهسته. (العربية)