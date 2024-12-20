صورة مسربة ظهرت إلى العلن.. زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز وأخيراً؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، من حبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغيز.

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وانتشرت صورة للنجم البرتغالي وهو يرتدي بدلة رسمية فيما تقف امامه حبيبته جورجينا بفستان الزفاف الابيض. ولكن بعد البحث والتدقيق، تبيّن أن الصورة لا اساس لها من الصحة، بل تمت معالجتها عبر الذكاء الاصطناعي.